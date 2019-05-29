Парубий заявил о возможности начать рассмотрение Избирательного кодекса на следующей неделе

"На следующей неделе мы сможем перейти к рассмотрению Избирательного кодекса с открытыми избирательными списками. Эта Верховная Рада еще примет важные решения для развития украинского парламентаризма и Украины в целом", - отметил Парубий.

По его словам, поскольку в Кодекс подано более 4 тыс. поправок, аппарат ВРУ будет делать все возможное, чтобы подготовить таблицы с поправками быстрее, впрочем на этой неделе эту работу завершить уже не успеют.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины будет рассматривать поправки в Избирательный кодекс течение 2-3 недель, до даты выборов.