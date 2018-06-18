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Парубій не виключив корегування законопроекту про Вищий Антикорупційний суд

Парубій не виключив корегування законопроекту про Вищий Антикорупційний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій не виключає внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд стосовно розгляду усіх апеляційних скарг у справах проти підозрюваних у корупції топ-чиновників в Антикорупційному суді. Про це він заявив на брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

За словами спікера на засіданні комітету з питань правосуддя була внесена поправка, яка передбачає, що апеляції на справи щодо підозрюваних у корупції, які розглядалися до створення ВАКС мають розглядати суди загальної юрисдикції, а не апеляційна палата Антикорупційного суду.

“Це можуть бути зміни до закону про Антикорупційний суд....Я не виключаю також, що норму(щодо передачі усіх прав до Антикорупційного суду - ред.) буде внесено в тіло закону про судоустрій та статус суддів”, - зазначив очільник парламенту.

Нагадаємо, що в ухваленому парламентом законопроекті про Вищий Антикорупційний суд передбачено, що розгляд апеляційних скарг у справах проти топ-чиновників в справах, які розглядалися до створення ВАКС розглядаються у судах загальної юрисдикції.

Раніше сьогодні, Вища рада правосуддя підтримала законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні Ради.

Нагадаємо, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у вівторок внесе до парламенту законопроект про початок роботи Антикорупційного суду.

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