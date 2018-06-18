Парубий не исключил корректировки законопроекта о Высшем Антикоррупционном суде

По словам спикера на заседании комитета по вопросам правосудия была внесена поправка, предусматривающая, что апелляции на дела в отношении подозреваемых в коррупции, которые рассматривались к созданию ВАКС должны рассматривать суды общей юрисдикции, а не апелляционная палата Антикоррупционного суда.

"Это могут быть изменения в закон об Антикоррупционном суде .... Я не исключаю также, что норму (о передаче всех прав в Антикоррупционный суд - ред.) будет внесено в тело закона о судоустройстве и статусе судей", - отметил глава парламента.

Напомним, что в принятом парламентом законопроекте о Высшем Антикоррупционном суде предусмотрено, что рассмотрение апелляционных жалоб по делам против топ-чиновников в делах, которые рассматривались к созданию ВАКС рассматриваются в судах общей юрисдикции.



Ранее сегодня, Высший совет правосудия поддержала законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Совета.

Напомним, 14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во вторник внесет в парламент законопроект о начале работы Антикоррупционного суда.