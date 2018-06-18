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ВРП підтримала законопроект про створення Вищого антикорупційного суду

ВРП підтримала законопроект про створення Вищого антикорупційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Вища рада правосуддя підтримала законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні Ради, передає УНН.

За словами голови ВРП Ігора Бенедисюка, з Адміністрації Президента надійшов лист із проханням повідомити позицію Ради щодо проекту закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду”.

“Пропоную вам (звернувся до членів ВРП — ред.) підтримати підготовлений Президентом проект закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду... Рішення прийнято”, — сказав він.

Нагадаємо, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності. Водночас Президент направив до ВРП законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”.

Президент України Петро Порошенко у вівторок внесе до парламенту законопроект про початок роботи Антикорупційного суду.

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