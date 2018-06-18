ВРП підтримала законопроект про створення Вищого антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вища рада правосуддя підтримала законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні Ради, передає УНН.
За словами голови ВРП Ігора Бенедисюка, з Адміністрації Президента надійшов лист із проханням повідомити позицію Ради щодо проекту закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду”.
“Пропоную вам (звернувся до членів ВРП — ред.) підтримати підготовлений Президентом проект закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду... Рішення прийнято”, — сказав він.
Нагадаємо, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності. Водночас Президент направив до ВРП законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”.
Президент України Петро Порошенко у вівторок внесе до парламенту законопроект про початок роботи Антикорупційного суду.