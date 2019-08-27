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Ахтема Чийгоза пропонують на посаду керівника одного з комітетів

Ахтема Чийгоза пропонують на посаду керівника одного з комітетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Однією з пропозицій партії “Європейська солідарність” є призначення Ахтема Чийгоза на посаду керівника комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму та міста Севастополя, прав національних меншин, міжнаціональних відносин. Про це повідомив новообраний народний депутат від “Європейської солідарності” Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.

“Хотів би нагадати, що серед пропозицій „Європейської солідарності“ є те, що ми пропонували і будемо настоювати на тому, щоб керівником комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій був Ахтем Чийгоз”, — сказав Герасимов.

Нагадаємо, Партія “Слуга народу” пропонує віддати опозиції керівні посади у чотирьох комітетах Верховної Ради.

Українські Національні Новини

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