Ахтема Чийгоза предлагают на должность руководителя одного из комитетов

“Хотел бы напомнить, что среди предложений „Европейской солидарности“ является то, что мы предлагали и будем настаивать на том, чтобы руководителем комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий был Ахтем Чийгоз”, — сказал Герасимов.

Напомним, Партия “Слуга народа” предлагает отдать оппозиции руководящие должности в четырех комитетах Верховной Рады.