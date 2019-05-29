Партія Саакашвілі йде на парламентські вибори — Сакварелідзе

"Особливо коли дострокові вибори, так, ми як партія підемо на ці вибори і будемо відстоювати ту філософію і ті проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила. Тому я думаю, що йому (Міхеілу Саакашвілі - ред.) треба вже приїжджати (до України - ред.), тому що участь у виборах сьогодні - не те, що наше желданіе - це обов'язок перед нашими виборцями", - заявив Сакварелідзе.

Він заявив, що партія має легітимне право на вільну участь у виборах.

"Не можна забирати у людини життя, громадянство, право на вільне пересування, на політику і так далі", - пояснив Сакварелідзе.

Він додав, що у виборах президента України партія була "практично не залучена", тому що у неї не було кандидата, але однопартійцям дозволили підтримувати того кандидата, якого хотіли.

Як повідомляв УНН, екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявляв, що не має політичних амбіцій.

Також УНН повідомляв, що Саакашвілі не може потрапити в список жодної партії, оскільки повинен для цього прожити на території України 5 років.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

Очікується, що сьогодні, 29 травня, о 17:15 Саакашвілі прилетить з Варшави до Борисполя.