Партія президента Азербайджану перемогла на виборах до парламенту

Президентська партія "Новий Азербайджан" перемогла на виборах до парламенту Азербайджану. Ще 44 мандати отримають самовисуванці, які мають провладну позицію.

Про це повідомляє Радіо.Свобода з посиланням на азербайджанські ЗМІ, передає УНН.

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Президентська партія "Новий Азербайджан" отримує 68 зі 125 місць за підсумками виборів до парламенту країни. Ще 44 мандати отримають самовисуванці, які мають провладну позицію. 12 місць отримають представники невеликих партій, які також підтримують уряд. До парламенту пройшов лише один опозиційний кандидат, Еркін Гадірлі від "Республіканської альтернативи