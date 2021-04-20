Парламентські вибори у Німеччині: правляча партія обрала кандидата на посаду канцлера
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Керівна партії “Християнсько-демократичний союз” (ХДС) проголосувало за Арміна Лашета як кандидата в канцлери Німеччини на виборах, що відбудуться у вересні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Die Welt.
Деталі
На спеціальній цифровій зустрічі керівництва ХДС у понеділок, 19 квітня, 46 членів комісії проголосували таємним голосуванням кандидатуру Лашета. 9 проголосували за Маркуса Зедера.
Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня.
Додатково
На виборах до Бундестагу кандидаткою “зелених” на посаду канцлера має стати опонентка “Північного потоку-2” — співголова партії “Союз 90/Зелені” Анналена Бербок. Саме її німецькі “зелені” в понеділок, 19 квітня, вирішили висувати на цю посаду під час виборів 26 вересня.