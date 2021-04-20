Парламентские выборы в Германии: правящая партия избрала кандидата на пост канцлера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Правящяя партии “Христианско-демократический союз” (ХДС) проголосовало за Армина Лашета как кандидата в канцлеры Германии на выборах, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Die Welt.
Детали
На специальной цифровой встречи руководства ХДС в понедельник, 19 апреля, 46 членов комиссии проголосовали тайным голосованием кандидатуру Лашета. 9 проголосовали за Маркуса Зедер.
Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Дополнительно
На выборах в Бундестаг кандидатом “зеленых” на пост канцлера должно стать оппонентка “Северного потока-2” — сопредседатель партии “Союз 90 / Зеленые” Анналена Бербок. Именно ее немецкие “зеленые” в понедельник, 19 апреля, решили выдвигать на эту должность на выборах 26 сентября.