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Парламентська асамблея ОБСЄ засудила вторгнення рф в Україну

Парламентська асамблея ОБСЄ засудила вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 216423 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла Бірмінгемську декларацію, у якій вона засудила війну росії проти України. Про це інформує УНН з посиланням на текст декларації.

Цитата 

"Парламентська асамблея ОБСЄ найрішучішим чином засуджує триваючу агресивну війну російської федерації проти України, в ході якої білорусь виступає державою-посібником агресора, незаконну окупацію та анексію Криму російською федерацією, а також неправомірне "визнання" російською федерацією Луганської та Донецької областей", - йдеться в документі.

Деталі

Асамблея закликала росію негайно зупинити війну і вивести війська з території України.

Також зазначається, що сторони мають почати мирні переговори з урахуванням повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо 

Україна ініціювала процес відсторонення росії від засідань ПА ОБСЄ.

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