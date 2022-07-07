Парламентська асамблея ОБСЄ засудила вторгнення рф в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла Бірмінгемську декларацію, у якій вона засудила війну росії проти України. Про це інформує УНН з посиланням на текст декларації.
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"Парламентська асамблея ОБСЄ найрішучішим чином засуджує триваючу агресивну війну російської федерації проти України, в ході якої білорусь виступає державою-посібником агресора, незаконну окупацію та анексію Криму російською федерацією, а також неправомірне "визнання" російською федерацією Луганської та Донецької областей", - йдеться в документі.
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Асамблея закликала росію негайно зупинити війну і вивести війська з території України.
Також зазначається, що сторони мають почати мирні переговори з урахуванням повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо
Україна ініціювала процес відсторонення росії від засідань ПА ОБСЄ.