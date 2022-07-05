Україна ініціювала процес відсторонення росії від засідань ПА ОБСЄ

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"Ми подали правку на засіданні в Бірмінґемі, яка починає процес написання процедури - як виключити делегацію. Бо в ОБСЄ на відміну від Ради Європи, де ми це вже зробили - ми виключили росію, немає навіть механізму як виключити делегацію в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Ми запропонували правку: якщо країна чинить агресію, один член ОБСЄ проти іншого - то постійний Комітет, куди входять Голови делегацій і керівництво Асамблеї, може прийняти рішення про відсторонення такої делегації, поки країна не повернеться до цивілізованого способу життя і ведення справ”, – пояснила Кравчук.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі має зробити вибір: дозволити росії зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження рф.