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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україна ініціювала процес відсторонення росії від засідань ПА ОБСЄ

Україна ініціювала процес відсторонення росії від засідань ПА ОБСЄ

Київ • УНН

 • 143978 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Заступниця голови фракції “Слуга Народу” Євгенія Кравчук повідомила про подання правки на засіданні у Бірмінґемі про відсторонення росії від засідань Організації з безпеки та співробітництва в Європі . Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Ми подали правку на засіданні в Бірмінґемі, яка починає процес написання процедури - як виключити делегацію. Бо в ОБСЄ на відміну від Ради Європи, де ми це вже зробили - ми виключили росію, немає навіть механізму як виключити делегацію в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Ми запропонували правку: якщо країна чинить агресію, один член ОБСЄ проти іншого - то постійний Комітет, куди входять Голови делегацій і керівництво Асамблеї, може прийняти рішення про відсторонення такої делегації, поки країна не повернеться до цивілізованого способу життя і ведення справ”, – пояснила Кравчук.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі має зробити вибір: дозволити росії зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження рф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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