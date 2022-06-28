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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження рф

Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження рф

Київ • УНН

 • 108559 перегляди

КИЕВ. 28 июня. УНН. Організація з безпеки та співробітництва в Європі має зробити вибір: дозволити росії зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження рф. Про це заяивв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

Цитата

«Моє послання Щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022. ОБСЄ має зробити вибір: дозволити рф зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження рф», - заявив міністр.

Деталі

З його слів, відданість організації 10-ти принципам Гельсинського заключного акту має бути сильнішою за жорстоку силу, яка прагне їх знищити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кинули напризволяще: ОБСЄ відмовилася евакуювати українців після вторгнення росії і розірвала з ними контракти – Politico

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