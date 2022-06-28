Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження рф

КИЕВ. 28 июня. УНН. Організація з безпеки та співробітництва в Європі має зробити вибір: дозволити росії зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження рф. Про це заяивв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.