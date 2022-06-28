Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження рф
Київ • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Організація з безпеки та співробітництва в Європі має зробити вибір: дозволити росії зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження рф. Про це заяивв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
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«Моє послання Щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022. ОБСЄ має зробити вибір: дозволити рф зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження рф», - заявив міністр.
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З його слів, відданість організації 10-ти принципам Гельсинського заключного акту має бути сильнішою за жорстоку силу, яка прагне їх знищити.
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