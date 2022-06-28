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13:44 • 22973 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 34164 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 39735 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 16735 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 53828 просмотра

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10:46 • 57520 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба призвал ОБСЕ найти способ приостановить полномочия рф

Кулеба призвал ОБСЕ найти способ приостановить полномочия рф

Киев • УНН

 • 108558 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна сделать выбор: позволить россии разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия рф. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Цитата

«Мое послание Ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022 года. ОБСЕ должен сделать выбор: позволить рф разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия рф», - заявил министр.

Детали

По его словам, приверженность организации 10-ти принципам Хельсинкского заключительного акта должна быть сильнее жестокой силы, которая стремится их уничтожить.

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