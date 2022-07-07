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Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила вторжение рф в Украину

Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила вторжение рф в Украину

Киев • УНН

 • 216418 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Бирмингемскую декларацию, в которой она осудила войну россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст декларации.

Цитата 

"Парламентская ассамблея ОБСЕ самым решительным образом осуждает продолжающуюся агрессивную войну российской федерации против Украины, в ходе которой беларусь выступает государством-пособием агрессора, незаконную оккупацию и аннексию Крыма российской федерацией, а также неправомерное "признание" российской федерацией Луганской и Донецкой областей", – говорится в документе.

Детали

Ассамблея призвала россию немедленно остановить войну и вывести войска с территории Украины.

Также отмечается, что стороны должны начать мирные переговоры с учетом полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним 

Украина инициировала процесс отстранения россии от заседаний ПА ОБСЕ.

Украинские Национальные Новости

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