Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила вторжение рф в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Бирмингемскую декларацию, в которой она осудила войну россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст декларации.
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"Парламентская ассамблея ОБСЕ самым решительным образом осуждает продолжающуюся агрессивную войну российской федерации против Украины, в ходе которой беларусь выступает государством-пособием агрессора, незаконную оккупацию и аннексию Крыма российской федерацией, а также неправомерное "признание" российской федерацией Луганской и Донецкой областей", – говорится в документе.
Детали
Ассамблея призвала россию немедленно остановить войну и вывести войска с территории Украины.
Также отмечается, что стороны должны начать мирные переговоры с учетом полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним
Украина инициировала процесс отстранения россии от заседаний ПА ОБСЕ.