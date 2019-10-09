Парламент в Анкарі дав "зелене світло" наступу турецьких сил у Сирії

Мандат, що дозволяє зокрема операції проти організацій, які Анкара вважає терористичними - "Робітничої партії Курдистану" та "Ісламської держави", продовжено до 30 жовтня 2020 року. Термін попереднього мандата спливав 30 жовтня цього року. Турецькі парламентарі подовжують чинність цього дозволу щорічно з 2014 року.

Як повідомлялося, раніше в Анкарі оголосили плани провести військову операцію на північному сході Сирії. Анкара прагне очистити від курдських загонів райони на схід від річки Євфрат, які межують з Туреччиною. Турецьке міноборони перекидає війська та техніку для анонсованої Ердоганом наступальної операції. 8 жовтня турецьке інформаційне агентство Anadolu повідомило про те, що у райони на кордоні із Сирією й далі прибувають турецькі військові та техніка.

Тим часом президент США Дональд Трамп заперечив, що оголошене ним виведення американських військ з Сирії означає, що Вашингтон кинув напризволяще сирійських курдів. Про це американський лідер написав у вівторок в соціальній мережі Twitter.

У своєму дописі Трамп визнав, що нині триває процес виведення військ США з Сирії, але "ми жодним чином не залишали напризволяще курдів - особливих людей та чудових бійців", стверджує Трамп. Він також зазначив, що Сполучені Штати й надалі допомагають курдам фінансово та постачають їм озброєння.

Щодо Туреччини, то Трамп вказав на "дуже добрі" відносини між Анкарою та Вашингтоном, котрі є як союзниками по НАТО, так і тісними торговельними партнерами. Однак американський лідер застеріг Анкару, що початок нею "непотрібних" військових дій негативно позначиться на турецькій економіці та валюті. Раніше Пентагон дав зрозуміти, що американське міноборони проти турецького наступу на сирійських курдів.

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Напередодні Трамп погрожував знищенням економіки Туреччини, якщо країна перетне певну "межу". Щоправда, Трамп не уточнював, за що саме він може таким чином покарати Анкару. Натомість у Анкарі наголосили, що не планують відмовлятися від наступу та не дадуть себе залякати.

Тим часом представники влади на контрольованій курдами території на північному сході Сирії заявили, що не виключають переговорів з Дамаском та Москвою, аби заповнити безпековий вакуум, що утворюється внаслідок виведення американських військ.

У Кремлі вже наголосили, що "на даному етапі всім важливо уникати будь-яких дій, що здатні створити перепони мирному врегулюванню в Сирії".

Офіційний Дамаск теж застеріг Анкару від наступу на сирійській території.