Парламент в Анкаре дал "зеленый свет" для наступления турецких сил в Сирии

Мандат, что позволяет в частности операции против организаций, которые Анкара считает террористическими — “Рабочей партии Курдистана” и “Исламского государства”, продлен до 30 октября 2020 года. Срок предварительного мандата истекал 30 октября этого года. Турецкие парламентарии удлиняют действие этого разрешения ежегодно с 2014 года.

Как сообщалось, ранее в Анкаре объявили о планах провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Анкара стремится очистить от курдских отрядов районы к востоку от реки Евфрат, граничащих с Турцией. Турецкое Минобороны перебрасывает войска и технику для анонсированной Эрдоганом наступательной операции. 8 октября турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о том, что в районы на границе с Сирией и продолжают прибывать турецкие военные и техника.

Между тем президент США Дональд Трамп сказал, что объявленный им вывод американских войск из Сирии не означает, что Вашингтон бросил на произвол судьбы сирийских курдов. Об этом американский лидер написал во вторник в социальной сети Twitter.

В своей твите Трамп признал, что сейчас идет процесс вывода войск США из Сирии, но “мы никоим образом не оставляли на произвол судьбы курдов — особых людей и замечательных бойцов”, — утверждает Трамп. Он также отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут помогать курдам финансово и будут поставлять им вооружение.

Касательно Турции, то Трамп указал на “очень хорошие” отношения между Анкарой и Вашингтоном, которые являются как союзниками по НАТО, так и тесными торговыми партнерами. Однако американский лидер предостерег Анкару, что начало ею “ненужных” военных действий негативно скажется на турецкой экономике и валюте. Ранее Пентагон дал понять, что американское Минобороны против турецкого наступления на сирийских курдов.

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Накануне Трамп угрожал уничтожением экономики Турции, если страна пересечет определенную “черту”. Правда, Трамп не уточнил, за что именно он может таким образом наказать Анкару. Зато в Анкаре отметили, что не планируют отказываться от наступления и не дадут себя запугать.

Между тем представители власти на контролируемой курдами территории на северо-востоке Сирии заявили, что не исключают переговоров с Дамаском и Москвой, чтобы заполнить вакуум по безопасности, который образуется в результате вывода американских войск.

В Кремле уже отметили, что “на данном этапе всем важно избегать любых действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии”.

Официальный Дамаск тоже предостерег Анкару от наступления на сирийской территории.