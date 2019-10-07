Ердоган: США почали виводити війська з північного сходу Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив у понеділок про те, що Сполучені Штати почали виводити війська з північного сходу Сирії, де Анкара має намір провести операцію зі створення зони безпеки, передає УНН з посиланням на місцевий телеканал NTV.
“Після наших переговорів (з президентом США Дональдом Трампом), які відбулися вчора ввечері, почався процес виведення (американських) військ, як і обіцяв пан президент. Зараз наші компетентні органи ведуть роботу (за цим напрямком)”, — сказав Ердоган журналістам в аеропорту в Анкарі перед вильотом до Сербії. Трансляцію його виступу вів телеканал NTV.
Президент Туреччини нагадав свою останню обіцянку “раптово увійти в Сирію” для проведення нової операції. “І ми рішуче налаштовані, оскільки терористична загроза для нас неприйнятна”, — додав він.
Як писав УНН раніше, США відмовилися від операції з Анкарою у Сирії та попередили, що “вся відповідальність на Туреччині”.