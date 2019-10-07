Эрдоган: США начали выводить войска с северо-востока Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о том, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности, передает УНН со ссылкой на местный телеканал NTV.
“После наших переговоров (с президентом США Дональдом Трампом), которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывод (американских) войск, как и обещал господин президент. Сейчас наши компетентные органы ведут работу (по этому направлению)”, — сказал Эрдоган журналистам в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.
Президент Турции напомнил свое последнее обещание “внезапно войти в Сирию” для проведения новой операции. “И мы решительно настроены, поскольку террористическая угроза для нас неприемлема”, — добавил он.
Как писал УНН ранее, США отказались от операции с Анкарой в Сирии и предупредили, что “вся ответственность на Турции”.