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Эрдоган: США начали выводить войска с северо-востока Сирии

Киев • УНН

 • 12276 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о том, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности, передает УНН со ссылкой на местный телеканал NTV.

Эрдоган: США начали выводить войска с северо-востока Сирии

“После наших переговоров (с президентом США Дональдом Трампом), которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывод (американских) войск, как и обещал господин президент. Сейчас наши компетентные органы ведут работу (по этому направлению)”, — сказал Эрдоган журналистам в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

Президент Турции напомнил свое последнее обещание “внезапно войти в Сирию” для проведения новой операции. “И мы решительно настроены, поскольку террористическая угроза для нас неприемлема”, — добавил он.

Как писал УНН ранее, США отказались от операции с Анкарой в Сирии и предупредили, что “вся ответственность на Турции”.

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