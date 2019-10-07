США відмовилися від операції з Анкарою у Сирії та попередили, що "вся відповідальність на Туреччині"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сполучені Штати не підтримуватимуть і будь-яким чином брати участь у військовій операції, яку Туреччина збирається проводити на півночі і північному сході Сирії. Про це повідомляє прес-служба Білого дому за підсумками телефонної розмови президента США Дональда Трампа з його турецьким колегою Реджепом Ердоганом, передає Reuters, пише УНН.
“Збройні сили США не будуть підтримувати або брати участь в операції, а сили Сполучених Штатів, перемігши місцевий „Халіфат“ „Ісламської держави“, більше не будуть перебувати в безпосередній близькості (від місця проведення операції)”, — йдеться в повідомленні.
Білий дім додав, що уряд США наполягав, щоб Франція, Німеччина та інші європейські країни, звідки прибули багато із захоплених в полон бойовиків “ІД”, забрали їх назад, але вони відмовилися.
“Сполучені Штати не будуть утримувати їх (полонених бойовиків), оскільки це може затягнутися на довгі роки і вимагати великих витрат американських платників податків. Тепер Туреччина буде нести відповідальність за всіх бойовиків “ІД” в районі, захоплених за останні два роки після розгрому Сполученими Штатами місцевого “Халіфату”, — заявив Білий дім.
Як писав УНН, у Туреччині пояснили, чому знову планують ввести війська у Сирію.