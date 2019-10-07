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США отказались от операции с Анкарой в Сирии и предупредили, что "вся ответственность на Турции"

Киев • УНН

 • 15651 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, передает Reuters, пишет УНН.

США отказались от операции с Анкарой в Сирии и предупредили, что "вся ответственность на Турции"

“Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в операции, а силы Соединенных Штатов, победив местный „Халифат“ „Исламского государства“, больше не будут находиться в непосредственной близости (от места проведения операции)”, — говорится в сообщении.

Белый дом добавил, что правительство США настаивало, чтобы Франция, Германия и другие европейские страны, откуда прибыли многие из захваченных в плен боевиков “ИГ”, забрали их обратно, но они отказались.

“Соединенные Штаты не будут удерживать их (пленных боевиков), поскольку это может затянуться на долгие годы и потребовать больших затрат американских налогоплательщиков. Теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков “ИГ” в районе, захваченных за последние два года после разгрома Соединенными Штатами местного “Халифата”, — заявил Белый дом.

Как писал УНН, в Турции объяснили, почему снова планируют ввести войска в Сирию.

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