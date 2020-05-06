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Парламент Сербії скасував надзвичайний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Парламент Сербії на надзвичайній сесії 6 травня на пропозицію Кабінету міністрів скасував надзвичайний стан, який був запроваджений 15 березня. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода", передає УНН. За скасування голосували депутати від владної коаліції, більшість опозиційних депутатів бойкотувала сесію.

Парламент Сербії скасував надзвичайний стан

Послаблена більшість заходів, якими були обмежені права громадян. Повністю скасували комендантську годину й цілодобову ізоляцію громадян старших від 65 років. Однак, їм рекомендують не залишати помешкання без потреби.

Відновлена діяльність державних і приватних компаній, в тому числі й сфера послуг. Відновлена робота міського транспорту — лише для тих, хто працює і в кого є відповідна довідка. Безробітні, студенти й пенсіонери поки що не мають права користуватися міськими автобусами.

У закритих приміщеннях дозволяється присутність до 50 осіб. Весілля й інші зібрання заборонені до 15 червня. Учні й студенти не будуть повертатися до шкіл. Студенти, починаючи з 1 червня, зможуть складати іспити.

На робочих місцях, у магазинах, у парках і в транспорті всі громадяни повинні мати захисні маски й рукавички й дотримуватися так званої соціальної відстані — два метри один від одного.

Парламентські й муніципальні вибори, які були призначені на 26 квітня, перенесені на 21 червня. В передвиборчій кампанії всі партії повинні дотримуватися наведених обмежень. Майже всі опозиційні партії заявляють про намір бойкотувати вибори. Вони стверджують, що немає умов для рівноправної кампанії й вільного волевиявлення громадян.

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