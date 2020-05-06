Парламент Сербії скасував надзвичайний стан

Послаблена більшість заходів, якими були обмежені права громадян. Повністю скасували комендантську годину й цілодобову ізоляцію громадян старших від 65 років. Однак, їм рекомендують не залишати помешкання без потреби.

Відновлена діяльність державних і приватних компаній, в тому числі й сфера послуг. Відновлена робота міського транспорту — лише для тих, хто працює і в кого є відповідна довідка. Безробітні, студенти й пенсіонери поки що не мають права користуватися міськими автобусами.

У закритих приміщеннях дозволяється присутність до 50 осіб. Весілля й інші зібрання заборонені до 15 червня. Учні й студенти не будуть повертатися до шкіл. Студенти, починаючи з 1 червня, зможуть складати іспити.

На робочих місцях, у магазинах, у парках і в транспорті всі громадяни повинні мати захисні маски й рукавички й дотримуватися так званої соціальної відстані — два метри один від одного.

Парламентські й муніципальні вибори, які були призначені на 26 квітня, перенесені на 21 червня. В передвиборчій кампанії всі партії повинні дотримуватися наведених обмежень. Майже всі опозиційні партії заявляють про намір бойкотувати вибори. Вони стверджують, що немає умов для рівноправної кампанії й вільного волевиявлення громадян.