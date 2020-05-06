Парламент Сербии отменил чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Парламент Сербии на чрезвычайной сессии 6 мая на предложение Кабинета министров отменил чрезвычайное положение, введенное 15 марта. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", передает УНН. За отмену голосовали депутаты от правящей коалиции, большинство оппозиционных депутатов бойкотировала сессию.
Ослаблено большинство мер, которыми были ограничены права граждан. Полностью отменили комендантский час и круглосуточную изоляцию граждан старше 65 лет. Однако, им рекомендуют не оставлять квартиру без надобности.
Восстановлена деятельность государственных и частных компаний, в том числе и сфера услуг. Восстановлена работа городского транспорта — только для тех, кто работает и у кого есть соответствующая справка. Безработные, студенты и пенсионеры пока не имеют права пользоваться городскими автобусами.
В закрытых помещениях разрешается присутствие до 50 человек. Свадьба и другие собрания запрещены до 15 июня. Ученики и студенты не будут возвращаться в школы. Студенты, начиная с 1 июня, смогут сдавать экзамены.
На рабочих местах, в магазинах, в парках и в транспорте все граждане должны иметь защитные маски и перчатки и соблюдать так называемую социальную дистанцию — два метра друг от друга.
Парламентские и муниципальные выборы, которые были назначены на 26 апреля, перенесены на 21 июня. В предвыборной кампании все партии должны следовать приведенным ограничениям. Почти все оппозиционные партии заявляют о намерении бойкотировать выборы. Они утверждают, что нет условий для равноправной кампании и свободного волеизъявления граждан.