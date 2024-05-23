Парламент призначив ще одного суддю в Конституційний Суд
Київ • УНН
Парламент 276 голосами призначив Сергія Різника суддею Конституційного Суду.
Верховна Рада призначила суддею Конституційного Суду України Сергій Різника, повідомив у четвер народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Парламент призначив суддею Конституційного Суду Різника Сергія Васильовича. Він набрав 276 голосів", - написав Железняк у Telegram.
Як повідомляють представники громадянського суспільства, це перший суддя, обраний за новою процедурою за участю Дорадчої групи експетів з міжнародниками у складі, і що "до нього не було суттєвих зауважень".
Сергій Різник - професор кафедри конституційного права та проректором Львівського університету імені Івана Франка.
Зараз триває конкурс ще на 5 вакантних посад.
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