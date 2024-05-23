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Парламент призначив ще одного суддю в Конституційний Суд

Парламент призначив ще одного суддю в Конституційний Суд

Київ • УНН

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Парламент 276 голосами призначив Сергія Різника суддею Конституційного Суду.

Верховна Рада призначила суддею Конституційного Суду України Сергій Різника, повідомив у четвер народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"Парламент призначив суддею Конституційного Суду Різника Сергія Васильовича. Він набрав 276 голосів", - написав Железняк у Telegram.

Як повідомляють представники громадянського суспільства, це перший суддя, обраний за новою процедурою за участю Дорадчої групи експетів з міжнародниками у складі, і що "до нього не було суттєвих зауважень".

Сергій Різник - професор кафедри конституційного права та проректором Львівського університету імені Івана Франка.

Зараз триває конкурс ще на 5 вакантних посад. 

Рада розгляне питання підвищення зарплати держслужбовцям апаратів окремих судів08.05.24, 12:41 • 16775 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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