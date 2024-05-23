Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  60290 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  134455 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  136190 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133318 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114290 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120877 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117181 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120544 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113868 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104816 просмотра

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Парламент 276 голосами назначил Сергея Ризныка судьей Конституционного Суда.

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Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

Двум подросткам, в возрасте 11 и 16 лет, в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Украине успешно пересадили почку от посмертного донора.

Общество •   •  5105 просмотра
В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

Еще одно тело найдено на месте российского ракетного удара в Харькове, что увеличило количество погибших до двух.

Война •   •  8134 просмотра
В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

россияне, отправившие 50-тысячное войско к северной границе Харьковской области, даже не приблизились к достижению запланированных целей благодаря действиям украинских сил безопасности и обороны.

Война •   •  7811 просмотра
Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

Бывшему командиру взвода севастопольского «Беркута» и трем офицерам сообщено о подозрении за содействие в государственной измене.

Криминал и ЧП •   •  6647 просмотра
Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

Южная Корея выделяет рекордные 19 млрд долл. на производство чипов

Южная Корея обнародовала пакет стимулов на сумму 19 миллиардов долларов для поддержки своей микропроцессорной индустрии и повышения конкурентоспособности Samsung Electronics и SK Hynix.

Новости Мира •   •  5838 просмотра
Южная Корея выделяет рекордные 19 млрд долл. на производство чипов

Атака рф на Харьков: есть повреждения, известно о погибшем, 6 раненых

В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения, а также произошел пожар в цехе с бумагой.

Война •   •  7369 просмотра
Атака рф на Харьков: есть повреждения, известно о погибшем, 6 раненых

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о «клубе белого бизнеса» норму, которая даст возможность налоговикам решать, кому из предпринимателей разрешать бронировать своих работников.

политика •   •  59206 просмотра
Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года

Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретятся в понедельник в Сеуле на своем первом трехстороннем саммите с 2019 года, чтобы возродить сотрудничество и обсудить региональные и глобальные проблемы.

Новости Мира •   •  7060 просмотра
В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года

Формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков: разоблачен агент фсб

Служба безопасности Украины пресекла попытку фсб сформировать агентурную сеть в Харьковской области для содействия прорыву российских диверсионных групп и сбора разведывательной информации об обороне Украины.

Война •   •  8138 просмотра
Формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков: разоблачен агент фсб