Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

Верховная Рада назначила судьей Конституционного Суда Украины Сергея Ризныка, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"Парламент назначил судьей Конституционного Суда Ризныка Сергея Васильевича. Он набрал 276 голосов", - написал Железняк в Telegram.

Как сообщают представители гражданского общества, это первый судья, избранный по новой процедуре с участием Консультативной группы экспертов с международниками в составе, и что "к нему не было существенных замечаний".

Сергей Ризнык - профессор кафедры конституционного права и проректор Львовского университета имени Ивана Франко.

Сейчас продолжается конкурс еще на 5 вакантных должностей.

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