Парламент попередньо схвалив узгодження змін до законодавства із запобігання корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2500 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції". Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2500 передбачає приведення положень законодавства до норм чинного Закону України "Про запобігання корупції".
Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики, за результатами розгляду законопроекту, зазначив, що він не матиме прямого впливу на показники бюджету.
Нагадаємо, з 1 січня набув чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції".