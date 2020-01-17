Парламент предварительно одобрил согласование изменений в законодательство по предотвращению коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2500 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции". Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проект Закона №2500 предусматривает приведение положений законодательства с нормами действующего Закона Украины "О предотвращении коррупции".
Комитет ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, по результатам рассмотрения законопроекта, отметил, что он не будет иметь прямого влияния на показатели бюджета.
Напомним, с 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины" О предотвращении коррупции "по обличителям коррупции".