Парламент предварительно одобрил согласование изменений в законодательство по предотвращению коррупции

Проект Закона №2500 предусматривает приведение положений законодательства с нормами действующего Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Комитет ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, по результатам рассмотрения законопроекта, отметил, что он не будет иметь прямого влияния на показатели бюджета.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины" О предотвращении коррупции "по обличителям коррупции".