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Парламент предварительно одобрил согласование изменений в законодательство по предотвращению коррупции

Киев • УНН

 • 11860 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2500 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции". Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Парламент предварительно одобрил согласование изменений в законодательство по предотвращению коррупции

Проект Закона №2500 предусматривает приведение положений законодательства с нормами действующего Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Комитет ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, по результатам рассмотрения законопроекта, отметил, что он не будет иметь прямого влияния на показатели бюджета.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины" О предотвращении коррупции "по обличителям коррупции".

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