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Парламент Польщі направив на вибори в Україну 12 спостерігачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Польща направила для спостереження за президентськими виборами в Україні 12 парламентарів у місії від сейму та сенату країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу польського сейму.

Парламент Польщі направив на вибори в Україну 12 спостерігачів

"Незалежна спостережна місія сейму і сенату 29 березня - 1 квітня буде спостерігати за президентськими виборами в Україні, призначеними на 31 березня. У спостереженні візьмуть участь 12 парламентарів", - вказано у повідомленні.

Зокрема, це восьмеро членів сейму та чотири сенатори. Місію очолила Барбара Бартусь.

Місія буде розділена на дві групи, що діють у Києві і Львові.

"30 березня цього року члени місії зустрінуться з представниками Центральної виборчої комісії України, виборчих комісій та громадських організацій. У день виборів, 31 березня, групи спостерігачів стежитимуть за процесом голосування в Київському і Львівському консульських округах", - йдеться у повідомленні.

Незалежно від спостережницької місії від сейму, слідкувати за виборчою кампанією в Україні та за виборчим процесом будуть теж парламентарі з делегацій сейму та сенату від Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО та Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, напередодні до України на вибори вирушила група польських спостерігачів.

Додамо, ЦВК завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах Президента України. Всього зареєстровано 2 344 офіційних спостерігачів.

Також нагадаємо, ЦВК відмовила ОБСЄ у реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах.

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