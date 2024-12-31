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Парламент Південної Кореї розпочинає розслідування щодо введення воєнного стану президентом Юном

Парламент Південної Кореї розпочинає розслідування щодо введення воєнного стану президентом Юном

Київ • УНН

 • 18525 перегляди

Національна Асамблея Південної Кореї ініціювала 45-денне розслідування щодо введення воєнного стану президентом Юн Сук Йолом. Розслідування охопить діяльність ключових державних установ та законність засідання Кабміну.

У Південній Кореї парламент розпочинає 45-денне розслідування щодо введення Юном воєнного стану, пише УНН з посиланням на Yonhap News.

Деталі 

Національна Асамблея затвердила план парламентського розслідування щодо ймовірної спроби заколоту президента Юн Сук Йола під час короткочасного оголошення ним воєнного стану.

Він передбачає 45-денне розслідування введення воєнного стану та був схвалений на пленарному засіданні парламенту 191 голосом проти 71 при 23 тих, що утрималися.

План передбачає визначення законності суперечливого засідання Кабінету міністрів, яке відбулося напередодні оголошення воєнного стану, а також з'ясування того, чи були мобілізовані військові та поліція для того, щоб зупинити парламентське голосування за його скасування.

Серед державних установ, які підлягають розслідуванню - Офіс президента, Управління національної безпеки, Служба безпеки президента при президенті, Офіс прем'єр-міністра, Генеральна прокуратура, міністерства внутрішніх справ і юстиції, поліція і Національна служба розвідки. Міністерство оборони та Головне управління військової контррозвідки також будуть розслідуватися.

Нанадаємо

  Південнокорейський суд схвалив арешт президента Юн Сук Йоля після його усунення від влади через імпічмент. Причиною стало рішення про введення воєнного стану 3 грудня, наразі триває кримінальне розслідування. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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