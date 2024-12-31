Парламент Южной Кореи начинает расследование относительно введения военного положения президентом Юном
Киев • УНН
Национальная Ассамблея Южной Кореи инициировала 45-дневное расследование относительно введения военного положения президентом Юн Сук Йолом. Расследование охватит деятельность ключевых государственных учреждений и законность заседания Кабмина.
В Южной Корее парламент начинает 45-дневное расследование относительно введения Юном военного положения, пишет УНН со ссылкой на Yonhap News.
Детали
Национальная Ассамблея утвердила план парламентского расследования относительно вероятной попытки мятежа президента Юн Сук Йола во время кратковременного объявления им военного положения.
Он предусматривает 45-дневное расследование введения военного положения и был одобрен на пленарном заседании парламента 191 голосом против 71 при 23 воздержавшихся.
План предусматривает определение законности противоречивого заседания Кабинета министров, которое состоялось накануне объявления военного положения, а также выяснение того, были ли мобилизованы военные и полиция для того, чтобы остановить парламентское голосование за его отмену.
Среди государственных учреждений, которые подлежат расследованию - Офис президента, Управление национальной безопасности, Служба безопасности президента при президенте, Офис премьер-министра, Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел и юстиции, полиция и Национальная служба разведки. Министерство обороны и Главное управление военной контрразведки также будут расследоваться.
Надаем
Южнокорейский суд одобрил арест президента Юн Сук Ёля после его отстранения от власти через импичмент. Причиной стало решение о введении военного положения 3 декабря, сейчас продолжается уголовное расследование.