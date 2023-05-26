Парламент Німеччини дозволив військам залишитися в Малі останній рік

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Парламент затвердив новий і остаточний мандат на участь німецьких військ у місії ООН, відомої як MINUSMA, 375 голосами проти 263. Він передбачає розгортання до 1400 військовослужбовців не пізніше 31 травня 2024 року. Німецькі військові місії за кордоном вимагають мандату від парламенту, який зазвичай надається щороку.

Основний опозиційний блок закликав до виведення військ до кінця цього року.

Додамо

Малі перебуває під владою військової хунти після перевороту 2020 року проти обраного президента. З 2013 року країна стикається з дестабілізуючими нападами з боку озброєних екстремістських угруповань, пов'язаних з «Аль-Каїдою» та угрупуванням «Ісламська держава».

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