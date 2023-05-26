Парламент Германии разрешил войскам остаться в Мали последний год
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Немецкие законодатели в пятницу дали добро на то, чтобы войска страны остались в Мали еще на один год, что является частью плана по упорядоченному прекращению участия Германии в военной миссии ООН в этой западноафриканской стране. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Парламент утвердил новый и окончательный мандат на участие немецких войск в миссии ООН, известной как MINUSMA, 375 голосами против 263. Он предусматривает развертывание до 1400 военнослужащих не позднее 31 мая 2024 года. Немецкие военные миссии за рубежом требуют мандата от парламента, который обычно предоставляется ежегодно.
Основной оппозиционный блок призвал к выводу войск до конца этого года.
Добавим
Мали находится под властью военной хунты после переворота 2020 года против избранного президента. С 2013 года страна сталкивается с дестабилизирующими нападениями со стороны вооруженных экстремистских группировок, связанных с «Аль-Каидой» и группировкой «Исламское государство».
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