Парламент не планує запроваджувати нові податки для церков
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Комітет Верховної ради України з питань податкової та митної політики не планує вносити зміни до податкового кодексу щодо оподаткування релігійних організацій. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту УНН повідомила Голова цього комітету, народний депутат Ніна Южаніна.
"Для чого? Якщо церква створюється відповідно до статуту і проводить свою діяльність, пов'язану з утриманням церкви і з всіма церковними службами, які там мають відбуватись і діями, надання різної допомоги людям. Ці всі кошти, які отримує церква не оподатковуються для чого вносити ще якісь зміни?", - сказала Южаніна, відповідаючи на запитання чи планує парламент ввести додаткові податкові пільги для новоутвореної Православної церкви України.
Довідка УНН: відповідно до ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації", релігійні організації визнаються юридичними особами з дня їх реєстрації. Наймані працівники цих організацій сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%; військовий збір – 1,5% та єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22%
Нагадаємо, у Київській Патріархії повідомили, що у Ватикані повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ, а це фактично є знаком того, що ця Церква набуває для Ватикану суб'єктності.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.