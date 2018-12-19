Парламент не планирует вводить новые налоги для церквей

"Для чего? Если церковь создается в соответствии с уставом и осуществляет свою деятельность, связанную с содержанием церкви и со всеми церковными службами, там должны происходить и действиями, предоставлены различную помощ людям. Эти все средства, которые получает церковь не облагаются для чего вносить еще какие-то изменения?", - сказала Южанина, отвечая на вопрос планирует парламент ввести дополнительные налоговые льготы для вновь Православной церкви Украины.



Справка УНН: согласно ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях", религиозные организации признаются юридическими лицами со дня их регистрации. Наемные работники этих организаций платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%; военный сбор - 1,5% и единый социальный взнос (ЕСВ) - 22%

Напомним, в Киевской Патриархии сообщили, что в Ватикане сообщили об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ, а это фактически является знаком того, что эта Церковь приобретает для Ватикана субъектности.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана автокефальная поместная Православная Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.