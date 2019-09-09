Парламент Грузії затвердив новий уряд

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Парламент Грузії проголосував за вотум довіри уряду на чолі з прем’єр-міністром Георгієм Гахарією. На засіданні в неділю, 8 вересня, таке рішення підтримали 98 законодавців від урядової партії “Грузинська мрія”. Голосів проти не було, утім опозиція не брала участі в голосуванні. Про це повідомляє агентство DW з посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.