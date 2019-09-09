Парламент Грузии утвердил новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Парламент Грузии проголосовал за вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. На заседании в воскресенье, 8 сентября, такое решение поддержали 98 законодателей от правящей партии "Грузинская мечта". Голосов против не было, впрочем оппозиция не принимала участия в голосовании. Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, Гахария заявил: “Оккупация — это самая большая наша проблема”. Он в частности отметил, что “20 процентов экономического потенциала Грузии оккупированы”.
“Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности”, — подчеркнул Гахария. Для борьбы с ней нужны “конкретные дела, а не популизм”, заверил грузинский премьер. При этом он отметил, что для решения проблемы оккупации необходимо использовать все инструменты, кроме войны.
Сейчас неподконтрольными правительства в Тбилиси остаются Абхазия и Южная Осетии, где дислоцируются российские военные.
Говоря о внешней политике, Гахария подчеркнул, что Грузия и в дальнейшем будет проводить курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, максимально углубит отношения с США во всех сферах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущий грузинского телеканала обложил Путина русским матом, а премьер Грузии назвал это провокацией
Что касается политики правительства в сфере экономики Гахария отметил, что государство максимально поддерживать бизнес. Он также пообещал, что правительство приложит “усилия для увеличения экспортной продукции и сокращение импорта”.
Гахария в 2013 году вернулся в Грузию, заняв должность бизнес-омбудсмена. Ранее он работал менеджером в немецкой авиакомпании Lufthansa. В 2016 году был назначен на должность министра экономики, а в 2017 году — получил пост министра внутренних дел и вице-премьера Грузии.