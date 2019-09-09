Парламент Грузии утвердил новое правительство

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Парламент Грузии проголосовал за вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. На заседании в воскресенье, 8 сентября, такое решение поддержали 98 законодателей от правящей партии "Грузинская мечта". Голосов против не было, впрочем оппозиция не принимала участия в голосовании. Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.