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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 102504 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117264 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122271 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149425 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149470 просмотра

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Парламент Грузии утвердил новое правительство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Парламент Грузии проголосовал за вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. На заседании в воскресенье, 8 сентября, такое решение поддержали 98 законодателей от правящей партии "Грузинская мечта". Голосов против не было, впрочем оппозиция не принимала участия в голосовании. Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.

Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, Гахария заявил: “Оккупация — это самая большая наша проблема”. Он в частности отметил, что “20 процентов экономического потенциала Грузии оккупированы”.

“Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности”, — подчеркнул Гахария. Для борьбы с ней нужны “конкретные дела, а не популизм”, заверил грузинский премьер. При этом он отметил, что для решения проблемы оккупации необходимо использовать все инструменты, кроме войны.

Сейчас неподконтрольными правительства в Тбилиси остаются Абхазия и Южная Осетии, где дислоцируются российские военные.

Говоря о внешней политике, Гахария подчеркнул, что Грузия и в дальнейшем будет проводить курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, максимально углубит отношения с США во всех сферах.

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Что касается политики правительства в сфере экономики Гахария отметил, что государство максимально поддерживать бизнес. Он также пообещал, что правительство приложит “усилия для увеличения экспортной продукции и сокращение импорта”.

Гахария в 2013 году вернулся в Грузию, заняв должность бизнес-омбудсмена. Ранее он работал менеджером в немецкой авиакомпании Lufthansa. В 2016 году был назначен на должность министра экономики, а в 2017 году — получил пост министра внутренних дел и вице-премьера Грузии.

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