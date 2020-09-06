Парламент готовий до дискусії щодо Мінських угод — Разумков

“Парламент готовий бути майданчиком для обговорення і для такої дискусії (щодо Мінських угод та компромісів по Донбасу — ред.). ми до цього відкриті. Я впевнений, що до цього долучаться представники всіх депутатських фракцій та груп, і це дасть можливість швидше та більш якісно підготовити відповідні законопроекти, розробити їх, зареєструвати, і розглянути в стінах ВР”, — заявив Разумков.

За його словами, додаткових законодавчих ініціатив, які б з’явилися після заяви керівника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), першого президента України Леоніда Кравчука щодо виборів на окупованому Донбасі, або його заступника у ТКГ Вітольда Фокіна, поки що немає.



“Ідеї завжди були. Вони обговорювались в Верховній Раді, але, мабуть буде коректне говорити не ідеями, а фактами”, — сказав він.

Нагадаємо, перший заступник глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу, перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін 15 вересня прийде на засідання комітету ВР з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНН, за словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, вибори на Донбасі треба проводити за українськими законами, а не для “призначення когось”.