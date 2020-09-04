Фокін 15 вересня прийде на засідання комітету ВР

"Зустріч комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з Вітольдом Фокіним відбудеться 15 вересня о 15:15", - написав Качура.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю одному з видань заявив, що "і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу".

Як пізніше повідомив представник в ОРДЛО від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв'ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу, першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна, виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.