Фокин 15 сентября придет на заседание комитета ВР

“Встреча комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с Витольдом Фокиным состоится 15 сентября в 15:15”, — написал Качура.

Напомним, Фокин в интервью одному из изданий заявил, что “и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые, в конечном итоге, должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса”.

Как позже сообщил представитель в ОРДЛО от Украины в ТКГ Сергей Гармаш, согласованный текст интервью первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра Независимой Украины Витольда Фокина, оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано.