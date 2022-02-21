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Париж заявив, що саміт Путіна та Байдена не відбудеться раніше четверга

Париж заявив, що саміт Путіна та Байдена не відбудеться раніше четверга

Київ • УНН

 • 98675 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Державний секретар Франції із європейських справ Клеман Бон у понеділок заявив, що саміт між президентами США та Росії “не відбудеться раніше четверга”. Його заяву цитує CNN, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має поговорити зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном у понеділок та з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у четвер.

Бон назвав ці зустрічі підготовчими зустрічами до саміту двох президентів.

“Ми подивимося на ситуацію” після цих обговорень, сказав він в ефірі французького телеканалу LCI.

За словами Бона, лідери Росії та США в принципі домовилися про двосторонню зустріч для обговорення напруженості навколо України після телефонних розмов із президентом Франції Еммануеля Макрона, включаючи тригодинні переговори з Путіним.

“Дипломатична надія була відновлена” Макроном, сказав він.

Раніше

Президент США Джо Байден “в принципі” погодився на переговори на найвищому рівні за посередництва Франції з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо Росія не продовжить вторгнення в Україну, повідомив Білий дім пізно ввечері в неділю.

Зустріч, за словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, відбудеться після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 24 лютого.

ЄС підтримує чергову спробу організувати подальші переговори між Вашингтоном та Москвою щодо ситуації навколо України, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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