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The Washington Post

Макрон запропонував Путіну та Байдену провести саміт з питань безпеки, лідери погодились

Макрон запропонував Путіну та Байдену провести саміт з питань безпеки, лідери погодились

Київ • УНН

 • 232800 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США. Володимир Путін та Джо Байден погодилися на це, інформує УНН з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Деталі

Макрон провів телефонну розмову з Путіним та Байденом. Лідер Франції запропонував провести саміт між президентами Росії та США, а потім з усіма зацікавленими сторонами, щодо безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Путін та Байден погодились на саміт.

Зазначається, що його зміст підготують держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі в четвер, 24 лютого.

У Єлисейському палаці підкреслили, саміт можна буде провести лише за умови, якщо РФ не вторгнеться в Україну.

В Білому домі також підтвердили участь Байдена в саміті.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки.

Українські Національні Новини

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