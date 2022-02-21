Макрон запропонував Путіну та Байдену провести саміт з питань безпеки, лідери погодились
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США. Володимир Путін та Джо Байден погодилися на це, інформує УНН з посиланням на сайт Єлисейського палацу.
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Макрон провів телефонну розмову з Путіним та Байденом. Лідер Франції запропонував провести саміт між президентами Росії та США, а потім з усіма зацікавленими сторонами, щодо безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Путін та Байден погодились на саміт.
Зазначається, що його зміст підготують держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі в четвер, 24 лютого.
У Єлисейському палаці підкреслили, саміт можна буде провести лише за умови, якщо РФ не вторгнеться в Україну.
В Білому домі також підтвердили участь Байдена в саміті.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки.