Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности, лидеры согласились
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Владимир Путин и Джо Байден согласились на это, информирует УНН со ссылкой на сайт Елисейского дворца.
Детали
Макрон провел телефонный разговор с Путиным и Байденом. Лидер Франции предложил провести саммит между президентами России и США, а затем со всеми заинтересованными сторонами, по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Путин и Байден согласились на саммит.
Отмечается, что его содержание подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в четверг, 24 февраля.
В Елисейском дворце подчеркнули, саммит можно будет провести только при условии, если РФ не вторгнется в Украину.
В Белом доме также подтвердили участие Байдена в саммите.
Напомним
Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности.