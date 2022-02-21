Париж заявил, что саммит Путина и Байдена не состоится раньше четверга
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в понедельник заявил, что саммит между президентами США и России “не состоится раньше четверга”. Его заявление цитирует CNN, пишет УНН.
Детали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен поговорить со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в понедельник и с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг.
Бон назвал эти встречи подготовительными встречами к саммиту двух президентов.
“Мы посмотрим на ситуацию” после этих обсуждений, сказал он в эфире французского телеканала LCI.
По словам Бона, лидеры России и США в принципе договорились о двусторонней встрече для обсуждения напряженности вокруг Украины после телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, включая трехчасовые переговоры с Путиным.
“Дипломатическая надежда была восстановлена” Макроном, сказал он.
Ранее
Президент США Джо Байден “в принципе” согласился на переговоры на высшем уровне при посредничестве Франции с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не продолжит вторжение в Украину, сообщил Белый дом поздно вечером в воскресенье.
Встреча, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, состоится после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова 24 февраля.
ЕС поддерживает очередную попытку организовать дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Москвой по ситуации вокруг Украины, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.