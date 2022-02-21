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15 марта, 19:03 • 90620 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124759 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108929 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100015 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95489 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Париж заявил, что саммит Путина и Байдена не состоится раньше четверга

Париж заявил, что саммит Путина и Байдена не состоится раньше четверга

Киев • УНН

 • 98675 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в понедельник заявил, что саммит между президентами США и России “не состоится раньше четверга”. Его заявление цитирует CNN, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен поговорить со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в понедельник и с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг.

Бон назвал эти встречи подготовительными встречами к саммиту двух президентов.

“Мы посмотрим на ситуацию” после этих обсуждений, сказал он в эфире французского телеканала LCI.

По словам Бона, лидеры России и США в принципе договорились о двусторонней встрече для обсуждения напряженности вокруг Украины после телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, включая трехчасовые переговоры с Путиным.

“Дипломатическая надежда была восстановлена” Макроном, сказал он.

Ранее

Президент США Джо Байден “в принципе” согласился на переговоры на высшем уровне при посредничестве Франции с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не продолжит вторжение в Украину, сообщил Белый дом поздно вечером в воскресенье.

Встреча, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, состоится после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова 24 февраля.

ЕС поддерживает очередную попытку организовать дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Москвой по ситуации вокруг Украины, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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