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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Боррель про подальші переговори між США та Росією: ЄС підтримує будь-які формати

Боррель про подальші переговори між США та Росією: ЄС підтримує будь-які формати

Київ • УНН

 • 170735 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Європейський Союз підтримує чергову спробу організувати подальші переговори між Вашингтоном та Москвою щодо ситуації навколо України, заявив у понеділок журналістам Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Цитата:

“Саміти, зустрічі на рівні міністрів, на рівні лідерів, у будь-якому форматі, незалежно від способу говорити і сидіти за столом та намагатися уникнути війни — вкрай необхідні, і ми підтримаємо все, що може зробити дипломатичні переговори найкращим способом — єдиним способом — шукати вихід із кризи”, — сказав Боррель.

Раніше

Президент США Джо Байден “в принципі” погодився на переговори на найвищому рівні за посередництва Франції з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо Росія не продовжить вторгнення в Україну, повідомив Білий дім пізно ввечері в неділю.

Зустріч, за словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, відбудеться після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 24 лютого.

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