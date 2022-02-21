Боррель про подальші переговори між США та Росією: ЄС підтримує будь-які формати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Європейський Союз підтримує чергову спробу організувати подальші переговори між Вашингтоном та Москвою щодо ситуації навколо України, заявив у понеділок журналістам Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.
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“Саміти, зустрічі на рівні міністрів, на рівні лідерів, у будь-якому форматі, незалежно від способу говорити і сидіти за столом та намагатися уникнути війни — вкрай необхідні, і ми підтримаємо все, що може зробити дипломатичні переговори найкращим способом — єдиним способом — шукати вихід із кризи”, — сказав Боррель.
Раніше
Президент США Джо Байден “в принципі” погодився на переговори на найвищому рівні за посередництва Франції з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо Росія не продовжить вторгнення в Україну, повідомив Білий дім пізно ввечері в неділю.
Зустріч, за словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, відбудеться після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 24 лютого.