Паралімпієць Рептюх виборов третю медаль на Іграх у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У боротьбу за медалі Паралімпійських ігор у Пхьончхані вступили біатлоністи з ураженням опорно-рухового апарату на середній дистанції 12,5 км, повідомляє УНН.
Лише 6,7 с відділили нашого Ігоря Рептюха від завоювання “золота”, яке дісталося французу Бенжаміна Давіє. У обох паралімпійців по 1 штрафному колу. Таким чином, на лицьовому рахунку нашого учасника срібна нагорода. Трійку на п’єдесталі пошани замкнув канадець Марк Арендз (1) +30,9 с.
Зауважимо, що інші двоє представників України Сергій Романюк та Віталій Ситник стали 7 і 8 відповідно.
Додамо також, для Рептюха дана медаль стала 3-ю на Іграх у Південній Кореї. До цього він вигравав “бронзу” у біатлоні на дистанції 7,5 км та “золото” у лижній гонці.