Паралимпиец Рептюх завоевал третью медаль на Играх в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В борьбу за медали Паралимпийских игр в Пхенчхане вступили биатлонисты с поражением опорно-двигательного аппарата на средней дистанции 12,5 км, сообщает УНН.
Лишь 6,7 с отделили нашего Игоря Рептюха от завоевания “золота”, которое досталось французу Бенжамину Дави. В обоих паралимпийцев по 1 штрафному кругу. Таким образом, на лицевому счету нашего участника серебряная награда. Тройку на пьедестале почета замкнул канадец Марк Арендзе (1) +30,9 с.
Заметим, что другие два представителя Украины Сергей Романюк и Виталий Сытник стали 7 и 8 соответственно.
Добавим также, для Рептюха данная медаль стала третьей на Играх в Южной Корее. До этого он выигрывал “бронзу” в биатлоне на дистанции 7,5 км и “золото” в лыжной гонке.