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Паралімпієць Оскар Пісторіус, який вбив подругу 11 років тому, достроково вийшов із в’язниці

Паралімпієць Оскар Пісторіус, який вбив подругу 11 років тому, достроково вийшов із в’язниці

Київ • УНН

 • 23180 перегляди

Паралімпієць Оскар Пісторіус був умовно-достроково звільнений після десяти років ув'язнення за вбивство своєї дівчини Ріви Стінкамп.

Південноафриканський бігун Оскар Пісторіус був умовно-достроково звільнений із в'язниці через десять років після вбивства своєї дівчини Ріви Стінкамп. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Після звільнення 37-річний Пісторіус до офіційного кінця свого терміну у 2029 році не зможе залишати Преторію без спеціального дозволу влади й навіть виходити з дому у певний час,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що йому буде заборонено пити алкоголь та розмовляти з журналістами. Спортсмен також буде зобов'язаний відвідувати спеціальні курси боротьби з гнівом та гендерним насильством.

Звільнення Пісторіуса засудили борці за права жінок, які заявили, що воно надсилає суспільству невірний сигнал.

Довідково

Оскар Пісторіус застрелив свою дівчину Ріву Стінкамп у їхньому будинку в Преторії 10 років тому. Стенкамп була у стосунках з Пісторіусом три місяці, коли він зробив чотири постріли з пістолета у двері ванної у своєму будинку в Преторії рано вранці 14 лютого 2013 року. Вона померла майже миттєво.

Його було визнано винним у вбивстві у 2015 році Верховним апеляційним судом, спочатку бувши визнаним винним у менш серйозному злочині.

Гомілки Пісторіуса ампутували, коли йому було менше ніж рік. Згодом він вдався до протезування і став всесвітньо відомим спортсменом, відомим як "той, що біжить по лезу" (blade runner).

Він виграв кілька золотих медалей на Паралімпійських іграх. Він також змагався зі спортсменами, які не мають інвалідності, на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні.

2016-го спортсмена засудили до 13 років і 5 місяців ув'язнення, але, згідно з південноафриканськими законами, всі злочинці мають право вийти з в'язниці достроково — після відбуття половини терміну.

Вбивці сенатора США Роберта Ф. Кеннеді знову відмовили в умовно-достроковому звільненні02.03.23, 15:42 • 1160409 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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