Паралимпиец Оскар Писториус, который убил подругу 11 лет назад, досрочно вышел из тюрьмы

Южноафриканский бегун Оскар Писториус был условно-досрочно освобождён из тюрьмы спустя десять лет после убийства своей девушки Ривы Стинкамп. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

После освобождения 37-летний Писториус до официального конца своего срока в 2029 году не сможет покидать Преторию без специального разрешения властей и даже выходить из дома в определенное время, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ему будет запрещено пить алкоголь и разговаривать с журналистами. Спортсмен также будет обязан посещать специальные курсы борьбы с гневом и гендерным насилием.

Увольнение Писториуса осудили борцы за права женщин, которые заявили, что оно посылает обществу неверный сигнал.

Справочно

Оскар Писториус застрелил свою девушку Риву Стінкамп в их доме в Претории 10 лет назад. Стенкамп была в отношениях с Писториусом три месяца, когда он произвел четыре выстрела из пистолета в дверь ванной в своем доме в Претории рано утром 14 февраля 2013 года. Она умерла почти мгновенно.

Он был признан виновным в убийстве в 2015 году Верховным апелляционным судом, первоначально будучи признанным виновным в менее серьезном преступлении.

Голени Писториуса ампутировали, когда ему было меньше года. Впоследствии он прибегнул к протезированию и стал всемирно известным спортсменом, известным как "бегущий по лезвию" (blade runner).

Он выиграл несколько золотых медалей на Паралимпийских играх. Он также соревновался со спортсменами, не имеющими инвалидности, на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

В 2016-м спортсмена приговорили к 13 годам и 5 месяцам заключения, но, согласно южноафриканским законам, все преступники имеют право выйти из тюрьмы досрочно - после отбытия половины срока.

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