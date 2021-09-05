Паралімпіада-2020: перші українські чемпіони повернулися на Батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибули перші українські спортсмени, що брали участь у Паралімпійських іграх у Токіо, передає УНН.
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В аеропорту спортсменів зустріли родичі та представники ЗМІ.
“Найбільшу підтримку я отримав від тренера, він плив зі мною у воді, жив зі мною у воді. Підтримку отримав і від рідних, які були зі мною у всі ці моменти життя. Для відпочинку потрібен максимум місяць”, — сказав в інтерв’ю журналістам плавець Михайло Сербін.
Зазначається, що у неділю до України повернулися не всі паралімпійці. У Комітеті порадили чекати наступних оголошень щодо зустрічі команди.
Доповнення
Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2020 в Японії здобувши 98 медалей. Українці брали участь у 15 видах спорту.
Протягом останнього дня представники збірної України — Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік — боролися за нагороди у дисципліні стрільба з гвинтівки з положення лежачи, 50 метрів. Для усіх українських спортсменів це був четвертий виступ в японській столиці.
До фіналу пройшла лише Щетнік, посівши сьому сходинку у кваліфікації. Дорошенко та Стоєв зайняли 14 та 16 місця відповідно. Втім, Щетнік вилетіла за результатами фіналу та посіла лише восьме місце. Чемпіонкою стала представниця Словаччини Вероніка Вадовикова.
Загальний медальний залік України
Таким чином Україна на Паралімпіаді-2020 в Токіо здобула 98 медалей: 24 “золота”, 47 “срібла” та 27 “бронзи”. Виступи спортсменів ще тривають, але станом на ранок неділі Україна займає шосте місце в медальному заліку і п’яте за кількістю нагород.
Паралімпіада-2020
Україну цьогоріч представляли 143 спортсмени, які виступали у 15 з 22 видів спорту. Ця літня Паралімпіада стала для України сьомою за часи незалежності.