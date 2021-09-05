Паралімпіада-2020: перші українські чемпіони повернулися на Батьківщину

ukru
17 березня, 19:38 • 92333 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 116254 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 171237 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 151076 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 151343 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160973 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178257 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150173 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159311 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176081 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 73684 перегляди
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 18935 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 16273 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 13475 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

23:58 • 26515 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 171234 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 157295 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 254449 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250672 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 57005 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66508 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64672 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100329 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110517 перегляди
Актуальне
Паралімпіада-2020: перші українські чемпіони повернулися на Батьківщину

Паралімпіада-2020: перші українські чемпіони повернулися на Батьківщину

Київ • УНН

 • 21090 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибули перші українські спортсмени, що брали участь у Паралімпійських іграх у Токіо, передає УНН.

Деталі

В аеропорту спортсменів зустріли родичі та представники ЗМІ.

“Найбільшу підтримку я отримав від тренера, він плив зі мною у воді, жив зі мною у воді. Підтримку отримав і від рідних, які були зі мною у всі ці моменти життя. Для відпочинку потрібен максимум місяць”, — сказав в інтерв’ю журналістам плавець Михайло Сербін.

Зазначається, що у неділю до України повернулися не всі паралімпійці. У Комітеті порадили чекати наступних оголошень щодо зустрічі команди.

Доповнення

Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2020 в Японії здобувши 98 медалей. Українці брали участь у 15 видах спорту.

Протягом останнього дня представники збірної України — Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік — боролися за нагороди у дисципліні стрільба з гвинтівки з положення лежачи, 50 метрів. Для усіх українських спортсменів це був четвертий виступ в японській столиці.

До фіналу пройшла лише Щетнік, посівши сьому сходинку у кваліфікації. Дорошенко та Стоєв зайняли 14 та 16 місця відповідно. Втім, Щетнік вилетіла за результатами фіналу та посіла лише восьме місце. Чемпіонкою стала представниця Словаччини Вероніка Вадовикова.

Загальний медальний залік України

Таким чином Україна на Паралімпіаді-2020 в Токіо здобула 98 медалей: 24 “золота”, 47 “срібла” та 27 “бронзи”. Виступи спортсменів ще тривають, але станом на ранок неділі Україна займає шосте місце в медальному заліку і п’яте за кількістю нагород.

Паралімпіада-2020

Україну цьогоріч представляли 143 спортсмени, які виступали у 15 з 22 видів спорту. Ця літня Паралімпіада стала для України сьомою за часи незалежності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами