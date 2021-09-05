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Паралимпиада-2020: первые украинские чемпионы вернулись на Родину

Паралимпиада-2020: первые украинские чемпионы вернулись на Родину

Киев  •  УНН

 • 21085 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня в международный аэропорт "Борисполь" прибыли первые украинские спортсмены, принимавшие участие в Паралимпийских играх в Токио, передает УНН.

Детали

В аэропорту спортсменов встретили родственники и представители СМИ.

"Наибольшую поддержку я получил от тренера, он плыл со мной в воде, жил со мной в воде. Поддержку получил и от родных, которые были со мной во все эти моменты жизни. Для отдыха нужен максимум месяц", - сказал в интервью журналистам пловец Михаил Сербин.

Отмечается, что в воскресенье в Украину вернулись не все паралимпийцы. В Комитете посоветовали ждать следующих объявлений о встрече команды.

Дополнение

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2020 в Японии получив 98 медалей. Украинцы участвовали в 15 видах спорта.

В течение последнего дня представители сборной Украины - Андрей Дорошенко, Юрий Стоев и Ирина Щетник - боролись за награды в дисциплине стрельба из винтовки из положения лежа, 50 метров. Для всех украинских спортсменов это был четвертое выступление в японской столице.

В финал прошла только Щетник, заняв седьмое место в квалификации. Дорошенко и Стоев заняли 14 и 16 места соответственно. Впрочем, Щетник вылетела по результатам финала и заняла лишь восьмое место. Чемпионкой стала представительница Словакии Вероника Вадовикова.

Общий медальный зачет Украины

Таким образом Украина на Паралимпиаде-2020 в Токио получила 98 медалей: 24 "золота", 47 "серебра" и 27 "бронзы". Выступления спортсменов еще продолжаются, но по состоянию на утро воскресенья Украина занимает шестое место в медальном зачете и пятое по количеству наград.

Паралимпиада-2020

Украину в этом году представляли 143 спортсмена, которые выступали в 15 из 22 видов спорта. Эта летняя Паралимпиада стала для Украины седьмой за время независимости.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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